Серову и Первоуральску присвоено звание «Город трудовой доблести»

Российский оргкомитет «Победа» под руководством президента Владимира Путина присвоил звание «Город трудовой доблести» двум уральским городам — Серову и Первоуральску, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. «Урал – столица тыла. Трудовой подвиг наших предков мы помним, чтим и равняемся на их самоотдачу, сплоченность и готовность служить Родине»,— прокомментировал глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

По словам господина Паслера, в годы Великой Отечественной войны предприятия Серова занимались выплавкой и прокаткой 125 сложных марок легированной стали. Местные металлурги одними из первых в мировой практике освоили производство феррохрома в доменных печах и оставались единственными поставщиками ковко-валкового чугуна в стране, параллельно обеспечивая фронт боеприпасами.

Первоуральск функционировал как крупный центр трубной, огнеупорной и химической промышленности. За вклад в победу практически каждый третий житель города (более 13 тыс. человек) был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В Свердловской области теперь шесть городов с данным почетным званием. Помимо Серова и Первоуральска, «Городами трудовой доблести» являются Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма.