Болгария предупредила ЕС о последствиях отправки дальнобойного оружия Украине
Румен Радев заявил о безрассудстве ЕС из-за отправки дальнобойного оружия Киеву
Премьер-министр Болгарии Румен Радев предупредил страны Евросоюза о риске эскалации из-за поставок Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. Главный вопрос — ответит ли на это Россия, отметил глава болгарского правительства. Он призвал европейские страны как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Разве это не безрассудный поступок со стороны ведущих европейских стран — отправлять свое дальнобойное оружие, атаковать на тысячи километров вглубь российской территории оружием, произведенным в Европе, с использованием информации из Европы и инструкторов из Европы?»,— сказал господин Радев на слушаниях в парламенте (цитата по The Sofia Globe).
Продолжение конфликта на Украине может привести к расширению географии боевых действий, заявил Румен Радев. «Коллективный Запад пытается одержать над Россией победу в обычных боевых действиях, не принимая во внимание тот факт, что она является крупнейшей ядерной державой, и мы не можем противостоять ее гиперзвуковому оружию»,— подчеркнул он.
О поставках европейского дальнобойного оружия Украине — в материале «Ъ» «Евротройка, куда несешься ты».
Ключевая граница в споре проходит не только по дальности оружия, но и по условиям его применения. По состоянию на 19 сентября 2024 года согласованные странами ЕС правила предполагали, что Украине запрещено наносить удары высокоточным оружием по международно признанной территории России; Владимир Путин заявлял, что снятие этого запрета будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт. Так поставка оружия превращается в вопрос о степени участия стран-поставщиков и о зоне, где оно может быть использовано.
Практический смысл термина «дальнобойное оружие» показывает пример ракет Storm Shadow: 11 мая 2023 года, по сообщению CNN, Великобритания передала Украине ракеты с радиусом поражения 250 км — на тот момент самые дальнобойные из всех, что Запад отправлял Киеву. При сохранении ограничений такая возможность остается связанной с установленными правилами применения, а их пересмотр, исходя из позиции Путина, повышает риск того, что действия поставщиков будут рассматриваться как непосредственное участие в конфликте.