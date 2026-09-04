Болгария предупредила ЕС о последствиях отправки дальнобойного оружия Украине

Премьер-министр Болгарии Румен Радев предупредил страны Евросоюза о риске эскалации из-за поставок Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. Главный вопрос — ответит ли на это Россия, отметил глава болгарского правительства. Он призвал европейские страны как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Болгарии Румен Радев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Премьер-министр Болгарии Румен Радев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Разве это не безрассудный поступок со стороны ведущих европейских стран — отправлять свое дальнобойное оружие, атаковать на тысячи километров вглубь российской территории оружием, произведенным в Европе, с использованием информации из Европы и инструкторов из Европы?»,— сказал господин Радев на слушаниях в парламенте (цитата по The Sofia Globe).

Продолжение конфликта на Украине может привести к расширению географии боевых действий, заявил Румен Радев. «Коллективный Запад пытается одержать над Россией победу в обычных боевых действиях, не принимая во внимание тот факт, что она является крупнейшей ядерной державой, и мы не можем противостоять ее гиперзвуковому оружию»,— подчеркнул он.

О поставках европейского дальнобойного оружия Украине — в материале «Ъ» «Евротройка, куда несешься ты».