Евротройка, куда несешься ты

Великобритания, Франция и Германия будут совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. О решении задействовать ВПК трех ведущих европейских государств для поддержания способности украинской армии продолжать войну с Россией было объявлено по итогам прошедшей 7 июня в Лондоне встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Переговоры лидеров «евротройки» стали попыткой прийти на помощь Киеву, испытывающему острую нехватку отдельных видов вооружения из-за сокращения их поставок из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Alberto Pezzali, AP Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Alberto Pezzali, AP

Состоявшаяся в Лондоне встреча лидеров Великобритании, Франции и Германии, обсудивших ситуацию вокруг Украины и обновленную европейскую позицию по вопросам войны и мира, завершилась их решением обеспечить Киев необходимыми средствами ведения боевых действий, отражения российских атак и нанесения все более массированных ударов вглубь территории РФ.

«Лидеры подчеркнули настоятельную необходимость наращивания производства ракет-перехватчиков и совместной разработки систем противоракетной обороны и дальнобойного оружия»,— сообщили в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера Кира Стармера по итогам его встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, прошедшей 7 июня.

Для достижения поставленной цели лидеры «евротройки» намерены активизировать усилия по расширению долгосрочного сотрудничества с Украиной в оборонной сфере, интегрировав ВПК Украины в военную отрасль Европы.

Как заявил перед встречей в Лондоне глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, «военный комплекс Европы, военный комплекс Британии зарабатывает очень много на конфликте с Украиной».

«90 млрд долларов, которые даются Украине, это серьезные деньги, и это очень серьезный финансовый интерес продолжать войну»,— отметил Дмитриев в интервью в блогерской студии VK на Петербургском экономическом форуме.

Затем лидеры трех стран провели в Лондоне еще одну встречу — на этот раз уже в четырехстороннем формате, с участием украинского президента Зеленского, прибывшего в британскую столицу позднее в воскресенье.

Распространенное 8 июня канцелярией британского премьера совместное заявление «евротройки» и Киева содержит пять условий для «достижения справедливого и прочного мира», ни одно из которых не имеет шанса быть принятым российской стороной.

Более того, новый европейско-украинский «мирный план» фактически выглядит как ультиматум Москве.

Первый пункт плана требует от России согласиться на немедленное и полное прекращение огня, в то время как второй пункт призывает считать отправной точкой для переговоров с Украиной нынешнюю линию соприкосновения (Москва ранее категорически отвергала предложения «заморозить фронт» и зафиксировать территориальное размежевание на момент остановки боевых действий, добиваясь в качестве основы для мирного соглашения полного вывода ВСУ с территории Донбасса).

Вряд ли приемлемы для Москвы и сформулированные в принятом в Лондоне заявлении требования «надежных и юридических гарантий безопасности», предусматривающих размещение на Украине иностранного военного контингента (Россия считает, что это создало бы новый уровень эскалации и повысило угрозу прямого военного конфликта со странами НАТО).

«Мирный план» европейцев также предусматривает сохранение замороженными хранящихся в Европе российских активов, пока Россия после завершения конфликта «не возместит ущерб Украине» (Москва не согласна с подобными требованиями).

Несмотря на то что сделанное в Лондоне заявление не демонстрирует принципиально новых подходов европейских лидеров к украинскому конфликту и путям его решения, его особое значение для Стармера, Макрона и Мерца определяется двумя моментами.

Во-первых, это была первая политическая декларация позиции «евротройки» по Украине после того, как на прошлой неделе президент Зеленский обратился к президенту Путину с «открытым письмом», уже отвергнутым российским лидером.

В связи с этим в Лондоне «евротройка» выразила согласие с содержанием письма Владимиру Путину и предложением провести его встречу с Зеленским в третьей стране.

«Лидеры поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией при активном участии США и Европы»,— говорится в заявлении Стармера, Макрона и Мерца, подчеркнувших, что «Европа как неизменный сторонник Украины должна сыграть важную роль в любом урегулировании».

Вторым принципиальным моментом стало то, что заявление «евротройки» о намерении активизировать усилия по интеграции украинского ВПК в оборонную промышленность Европы прозвучало в условиях, когда Киев сталкивается со все более острой нехваткой средств ПВО и дальнобойных ракет в связи с пробуксовкой поставок американского оружия по программе PURL.

Как заявил перед встречей в Лондоне в интервью телеканалу Sky News Владимир Зеленский, встреча с лидерами «евротройки» приобрела особое значение для Киева из-за проблем с американскими поставками. «Есть большой дефицит противобаллистических ракет. Ракеты передаются очень медленно от США из-за Ирана и по другим причинам»,— пожаловался Зеленский. «Мы можем работать против различных видов ракет, беспилотников, с разными двигателями, медленных, быстрых, но против баллистических — нет»,— добавил он.

В конце мая Зеленский написал письмо президенту Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ, однако, по его словам, ни Конгресс, ни Белый дом на письмо из Киева так и не ответили.

Мировые запасы противобаллистических ракет заметно истощились из-за войны США с Ираном и огромного расхода подобных боеприпасов странами Персидского залива. В связи с этим, как уточняет издание Defense Express, зенитных ракет для систем Patriot Украине не хватит в любом случае, даже если бы США передали Киеву новые ракеты.

Американская компания Lockheed Martin в месяц производит около 50 ракет PAC-3 MSE, используемых в системах Patriot. В то же время, как отмечает Defense Express, Россия ежемесячно выпускает вдвое больше баллистических ракет.

Сергей Строкань