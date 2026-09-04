В суде началось слушание дела о поставке в армию некачественных бронежилетов

В Москве прошли прения сторон по скандальному уголовному делу о поставках в войска 30 тыс. бронежилетов, не соответствующих нормам. Топ-менеджерам группы компаний «Пикет», изготавливавших «плитники» в арендованных гаражах, обвинение запросило длительные сроки заключения.

Ущерб военному ведомству был оценен на всю сумму контракта — более 2 млрд руб. Гособвинитель запросил для финансового директора ГК Виктории Антоновой — 11 лет, а для начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко — 8 лет лишения свободы с трехлетним запретом занимать руководящие должности.

Защитники надеются, что фигуранты избегут колонии.

Подробности — в материале «Броню укрепляют сроком».