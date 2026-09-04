Филипп Киркоров получил долю в магазине «Королевство сладостей»

Артист Филипп Киркоров 2 сентября получил 25% в ООО «Королевство сладостей», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Доля совладельца сети Black Star Burger Юрия Левитаса снизилась с 50% до 25%, а его партнера Андрея Пупкова осталась прежней — 50%. Организация была зарегистрирована в июне 2026 года, за ней закреплен товарный знак «Королевство сладостей» по классификации кондитерские изделия, услуги кафе, баров и кафетериев.

Господин Левитас сообщил “Ъ”, что компания создана для открытия одного из крупнейших магазинов сладостей в мире площадью 700 кв. м в торгцентре «Авиапарк» на севере Москвы. В «Королевстве сладостей» будут представлены российские и международные бренды, необычные продукты со всего мира и большое направление для детской аудитории, уточнил он. Открытие запланировано на ноябрь-декабрь этого года.

Филипп Киркоров, помимо концертной деятельности, владеет 100% в ООО «Филл фо ю», которое занимается торговлей одеждой, 30% в ООО «Строительные решения» и 5% в ООО РДВ С. Последнее занимается теле- и радиовещанием, доли в компании также имеют композитор Виктор Дробыш, артисты Николай Басков, Дима Билан, Леонид Агутин, продюсеры Игорь Крутой и Иосиф Пригожин.

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