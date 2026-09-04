На Wink начался показ сериала «Трудно быть богом»

На онлайн-платформе Wink начался показ сериала «Трудно быть богом» по мотивам повести братьев Стругацких, снятый при участии Института развития интернета (ИРИ) и телеканала НТВ. Сериал, действие которого разворачивается в XXII веке, открывается кратким объяснением деятельности Института экспериментальной истории и его наблюдателей, озвученным голосом Леонида Ярмольника.

По первым сериям очевидно, что вдохновением для авторов послужила не столько повесть Стругацких, сколько обе части «Дюны» Дени Вильнева (2021, 2024) и «Игра престолов» (2011–2019). Первые повлияли на визуальную составляющую, хотя здешние пустынные пейзажи снимались не в Иордании, а в Иране, откуда съемочной группе пришлось срочно эвакуироваться во время ирано-израильской войны в июне 2025 года. А последняя — еще и на содержательную: интриги при дворе короля Пица VI (Владимир Юматов) до боли напоминают целые сюжетные линии из «Игры престолов».

Пожалуй, визуал — главное достоинство сериала: костюмы, грим, затмения над Арканаром сделаны на совесть, хотя некоторые персонажи выглядят слишком чистыми и ухоженными для отсталого Арканара, а декорации временами выдают свою картонную сущность.

Подробнее о сериале читайте в материале «Трудно быть доном».