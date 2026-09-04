Трудно быть доном

На онлайн-платформе Wink начался показ сериала «Трудно быть богом» по мотивам повести братьев Стругацких, снятый при участии Института развития интернета (ИРИ) и телеканала НТВ. Юлия Шагельман посмотрела первые четыре серии и не нашла в них ни Стругацких, ни внятного сценария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Трудно быть богом»

Фото: телекомпания НТВ Кадр из сериала «Трудно быть богом»

Фото: телекомпания НТВ

Сериал, действие которого разворачивается в XXII веке, открывается кратким объяснением деятельности Института экспериментальной истории и его наблюдателей, озвученным голосом Леонида Ярмольника. Появляется на экране и он сам, но его персонаж сразу погибает от ранения отравленной стрелой. Таким образом создатели сериала — генеральные продюсеры Федор Бондарчук и Теймур Джафаров, сценарист Андрей Золотарев и режиссер Дмитрий Тюрин — решительно отмежевываются от фильма «Трудно быть богом» Алексея Германа (2013), где Ярмольник сыграл дона Румату Эсторского. Старый герой умер, ему на смену пришли новые.

Здешнего Румату, в миру Антона Малышева, играет сербский актер Александар Радойичич, переозвученный не без помощи нейросети и выглядящий на все свои 38 лет, хотя по сюжету ему должно быть чуть за двадцать. Он попадает в инопланетное королевство Арканар, по уровню развития соответствующее земному Средневековью. Здесь у него есть и личный интерес: найти пропавшего отца, тоже наблюдателя, работавшего под оперативной кличкой доктор Будах (Виктор Добронравов).

Главный же резидент института в Арканаре уже 15 лет — дон Кондор (Сергей Безруков), неохотно становящийся наставником Антона/Руматы. Кстати, если судить по паре реплик, институт работает под эгидой «Росатома», хотя конкретно арканарской миссией руководит американка Джоан (соотечественница Радойичича Нина Сеникар).

По первым сериям очевидно, что вдохновением для авторов послужила не столько повесть Стругацких, сколько обе части «Дюны» Дени Вильнева (2021, 2024) и «Игра престолов» (2011–2019).

Первые повлияли на визуальную составляющую, хотя здешние пустынные пейзажи снимались не в Иордании, а в Иране, откуда съемочной группе пришлось срочно эвакуироваться во время ирано-израильской войны в июне 2025 года. А последняя — еще и на содержательную: интриги при дворе короля Пица VI (Владимир Юматов) до боли напоминают целые сюжетные линии из «Игры престолов».

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Пожалуй, визуал — главное достоинство сериала: костюмы, грим, затмения над Арканаром сделаны на совесть, хотя некоторые персонажи выглядят слишком чистыми и ухоженными для отсталого Арканара, а декорации временами выдают свою картонную сущность.Также можно отметить актерские работы Юматова, Ивана Агапова (двуличный отец Кин) и особенно Федора Лаврова (зловещий дон Рэба). Увы, главный герой Румата выглядит на их фоне довольно заторможенным, а Безруков, Никита Кологривый (барон Пампа) и Виктория Исакова (дона Окана) не выходят за рамки привычных амплуа, оставаясь Сашей Белым, Кащеем из «Слова пацана» и роковой женщиной из любого фильма с Исаковой.

Однако главная проблема сериала — сценарий. Авторы максимально отдалились от Стругацких, превратив социально-политическую повесть с фантастическим колоритом в роман плаща и шпаги, но заблудились в трех соснах собственного сюжета.

Даже если забыть о первоисточнике, от которого здесь остались по большому счету только имена персонажей и цитата «Не обнажай в тавернах», на экране порой творится откровенная дичь.

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Так, главное правило наблюдателей о невмешательстве в автохтонный исторический процесс лихо нарушается в первой же серии, и только добротой дона Рэбы можно объяснить, что никого из них еще не раскрыли и не казнили. А бандит Вага Колесо (Николай Козак) в результате цепочки абсурдных событий заполучает космический шаттл и огнестрельный бластер — так, глядишь, к финалу Арканар обзаведется атомной бомбой, как и опасалось руководство института.

К четвертому эпизоду авторы все же вспоминают про большую межпланетную политику и намечают основную линию: в отсталой космической провинции набирает силу фашизм, и прогрессивные земляне не могут за этим наблюдать, а должны вмешаться. Однако согласья не наблюдается ни среди наблюдателей, ни среди представителей арканарского режима, ни, по ощущениям, среди создателей сериала. Куда вывезет их всех кривая — не знают, пожалуй, даже в Институте развития интернета, не говоря об Институте экспериментальной истории.

Юлия Шагельман