На Венецианском фестивале представили фильмы Мартина Макдоны и Синъи Цукамото

В Венеции продолжается кинофестиваль. Фильм «Дикая лошадь» снят ирландско-британским режиссером и драматургом Мартином Макдоной по собственному сценарию. Ретрофантазия, с примесью идеи «альтернативного прошлого», но не так уж далеко уходящая от реальности, разыгрывается на острове Пасхи. Там оказываются агенты ЦРУ Крис (Джон Малкович) и Ли (Сэм Рокуэлл), стратеги предстоящего через пару месяцев чилийского переворота 1973 года, приведшего на место Сальвадора Альенде генерала Пиночета. Крис смертельно болен и хочет, чтобы Ли помог ему отправиться на тот свет. Прелесть фильма в том, что это не скучная реконструкция, не гневное разоблачение и не политический манифест, а веселое и одновременно грустное зрелище, позволяющее осознать, кто на самом деле вершит судьбы мира. И что даже для них на этом грешном свете счастья нет. Потому что, ненавидя всяческих леваков, хиппи и прочую свободомыслящую шушеру, они остро им завидуют.

Другой фильм ставит перед своим героем вопрос, вынесенный в название: «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» Его задала афроамериканскому ветерану вьетнамской войны Аллену Нельсону школьница на уроке патриотизма, тоже чернокожая. Потом врач-психолог в исполнении Джеффри Раша конкретизирует тот же вопрос, обращаясь к своему пациенту с синдромом ПТСР: «Почему вы убивали людей, мистер Нельсон?» Пациент долго отговаривается тем, что он выполнял приказ и защищал самого себя от риска быть убитым. И только в середине фильма созревает до правильного ответа: «Убивал, потому что хотел убивать».

Подробнее о фильмах читайте в материале «Из последних иллюзий».