Из последних иллюзий

В Венеции продолжается кинофестиваль. О двух фильмах, резко поднявших планку международного конкурса, «Дикая лошадь» Мартина Макдоны и «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» Синъи Цукамото, рассказывает Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Дикая лошадь» Мартина Макдоны

Фото: Blueprint Pictures Кадр из фильма «Дикая лошадь» Мартина Макдоны

Фото: Blueprint Pictures

Фильм «Дикая лошадь» снят ирландско-британским режиссером и драматургом Мартином Макдоной по собственному сценарию. Последнее надо особо подчеркнуть, поскольку драматургия фильма, интрига, характеры, диалоги — образец совершенства. Как и режиссура, и актерский ансамбль, и ностальгический саундтрек.

Ретрофантазия, с примесью идеи «альтернативного прошлого», но не так уж далеко уходящая от реальности, разыгрывается на острове Пасхи. Там оказываются агенты ЦРУ Крис (Джон Малкович) и Ли (Сэм Рокуэлл), стратеги предстоящего через пару месяцев чилийского переворота 1973 года, приведшего на место Сальвадора Альенде генерала Пиночета. Крис смертельно болен и хочет, чтобы Ли помог ему отправиться на тот свет; для этой цели выбран идиллический пейзаж с культовыми статуями моаи и рассекающими остров дикими лошадьми. Но в последний момент сумасбродному герою приходит в голову, что еще лучшей декорацией для его ухода стала бы итальянская Венеция. Между тем начальник обоих агентов Эм Джей (Стив Бушеми) лелеет собственные планы: его задача — заполучить магнитофонную пленку с мемуарами Криса с нежелательными подробностями о роли цээрушников в убийстве Кеннеди.

Прелесть фильма в том, что это не скучная реконструкция, не гневное разоблачение и не политический манифест, а веселое и одновременно грустное зрелище, позволяющее осознать, кто на самом деле вершит судьбы мира.

И что даже для них на этом грешном свете счастья нет. Потому что, ненавидя всяческих леваков, хиппи и прочую свободомыслящую шушеру, они остро им завидуют. Как завидовали внутренней свободе и мужской харизме Джона Кеннеди. Как втайне завидует Крис брату-неформалу в фирменном исполнении Тома Уэйтса. Хотя уж самому Малковичу — этому гению стиля и перевоплощения — завидовать решительно некому: он по определению лучший в сегодняшнем актерском цехе. А эта роль, аранжированная искрометным юмором реприз и шедевральным костюмным дизайном,— новый пик в его карьере.

Когда-то была популярна песенка в духе социалистического экзотизма — про девушку с острова Пасхи, у которой «украли любовника в форме полковника и съели в саду под бананом». Потом пришла эпоха Тарантино. «Дикая лошадь» по внешним признакам напоминает его чернокомедийные триллеры, но превосходит их глубиной и остротой, а также принципиально отличается отсутствием цинизма. Смешное, пародийное насилие эпохи «конца истории» обернулось насилием настоящим и несмешным: не только каждую пятницу, но что ни день, «кого-то жуют под бананом». И хотя для романтизма и сентиментальности остается все меньше места, Макдона не лишает нас последних иллюзий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» режиссера Синъи Цукамото

Фото: Kinoshita Group Кадр из фильма «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» режиссера Синъи Цукамото

Фото: Kinoshita Group

Другой фильм ставит перед своим героем вопрос, вынесенный в название: «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» Его задала афроамериканскому ветерану вьетнамской войны Аллену Нельсону школьница на уроке патриотизма, тоже чернокожая. Потом врач-психолог в исполнении Джеффри Раша конкретизирует тот же вопрос, обращаясь к своему пациенту с синдромом ПТСР: «Почему вы убивали людей, мистер Нельсон?»

Пациент долго отговаривается тем, что он выполнял приказ и защищал самого себя от риска быть убитым. И только в середине фильма созревает до правильного ответа: «Убивал, потому что хотел убивать».

Это сильный момент, великолепно сыгранный актером Родни Хиксом. А до этого мы уже увидели то, на что почти невозможно смотреть: гиперреалистическое и одновременно сюрреалистическое изображение жестокостей войны. Зачистки американскими солдатами вьетнамских деревень — лишенная креативности модель любой войны.

Картину поставил радикальный японский режиссер Синъя Цукамото, в ее основе — реальная судьба и мемуары персонажа. Погружаясь в толщу мрака, фильм упорно ищет — и находит — частицу света в истерзанной, изуродованной преступлениями душе героя. Надежду, что еще не все для человечества потеряно.

Андрей Плахов