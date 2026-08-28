Горькая участь сладкого

Натуральные продажи шоколадных плиток в России в январе—июне 2026 года сократились на 9% в годовом выражении, тортов — на 4%. Это в несколько раз превышает общее снижение по категории, составившее 2%. Потребители отказываются от шоколада и тортов, подыскивая для себя более бюджетные и здоровые альтернативы. В этих условиях растут продажи печенья, фруктов в шоколаде и батончиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Розничные продажи шоколадных плиток в январе—июне 2026 года в натуральном выражении сократились на 9% год к году, подсчитали в NTech. Это самое выраженное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. На втором месте торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Аналогичный спад показали мягкие мучные изделия. Интерес к конфетам снизился на 3%. Спрос на кондитерские изделия в целом уменьшился на 2%. В «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных) отметили снижение продаж шоколада в январе—августе на 2% год к году.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит об общем снижении интереса потребителей к кондитерской продукции.

Люди в целом стали более рационально подходить к тратам и переключаться на более бюджетные альтернативы в разных категориях товаров, поясняет он. В российском Mondelez говорят, что в начале года сохранялась тенденция к снижению продаж в отдельных категориях кондитерских изделий, объясняемая в том числе снижением покупательной способности населения. Но с июня спрос в крупной рознице начал восстанавливаться.

Продажи шоколада в России падают два с половиной года. По итогам 2024 года в натуральном выражении, согласно «Нильсен», они сократились на 7,1% в натуральном выражении к предыдущему году. В конце 2025 года в NTech оценивали спад в 15%. Негативный тренд объяснялся опережающим ростом цен из-за дорожающих на мировом рынке какао-бобов.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Согласно Росстату, в июле розничная стоимость шоколада составила 1,5 тыс. руб. за 1 кг, прибавив только 3,3% за год. Влиять на потребителей, впрочем, может накопленный эффект. За три года шоколад подорожал на 49,4%. Шоколадные конфеты с натуральными добавками, согласно Росстату, за год выросли в цене на 3,3%, до 1,1 тыс. руб. за 1 кг. В «Платформе ОФД» говорят, что плитка шоколада в России в январе—августе стоила в среднем 108 руб. (+9% за год).

Торты в июле, по данным Росстата, стоили в среднем 967,7 руб. за 1 кг, на 10,3% больше, чем годом ранее. Это может быть связано с ростом издержек хлебопекарных предприятий.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов пояснял “Ъ”, что бизнес в этом году столкнулся с резким увеличением затрат на логистику из-за бензинового кризиса и необходимостью повышать зарплаты для удержания персонала.

Категорией кондитерских изделий с самым заметным ростом натуральных продаж — на 4% год к году — стали сладости в прикассовой зоне, следует из данных NTech. В Mondelez говорят о существенном росте в шоколадных батончиках и жевательной резинке. По словам председателя Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, ритейлеры также видят двухзначный рост продаж восточных сладостей, шоколадных батончиков и фруктов в шоколаде. Хорошие показатели эксперт отмечает среди фитнес-десертов.

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Продажи печенья и пирожных в первом полугодии, согласно NTech, выросли на 1–2%. Средняя розничная стоимость печенья, согласно Росстату, за год прибавила 6,6%, до 322,4 руб. за 1 кг в июле. Позиция остается одной из наиболее доступных среди кондитерских изделий. Структура потребления смещается в сторону бюджетных вариантов, более широко представленных в том числе в дискаунтерах, говорят в «Платформе ОФД». Аналитики «Пятерочки» по итогам первого полугодия 2026 года отметили растущий интерес к вафлям и печенью.

В Mondelez ожидают, что по мере стабилизации сырьевых рынков и адаптации потребителей к новым ценам спрос на большинство категорий кондитерских изделий восстановится. Хотя давление на цены продолжит оказывать сырье. Дмитрий Леонов обращает внимание на то, что на бирже 27 августа цена какао-бобов достигла $6,2 тыс. за тонну, увеличившись на 19,8% за месяц. Рост, по его словам, происходит из-за опасений в связи со снижением урожая в Кот-д'Ивуаре и Гане.

В этих условиях кондитеры пересматривают ассортимент. Согласно Росстату, производство шоколада в упакованном виде в России в январе—июле 2026 года составило 140,1 тыс. тонн, сократившись год к году на 5,4%. Для тортов аналогичное снижение составило 3,4%, до 81,9 тыс. тонн.

Александра Мерцалова