Белый дом запустил игры про задержание мигрантов и строительство стены

Администрация Дональда Трампа разместила на официальном сайте Белого дома серию аркадных игр, призванных продемонстрировать приоритеты президента США, сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The White House Фото: The White House

В игре Rio Run («Проход Рио») нужно патрулировать территорию вдоль реки Рио-Гранде на границе с Мексикой в поисках нарушителей. За каждого пойманного нелегального иммигранта и его депортацию начисляются очки. Иконка пользователя в этой игре, похожей на «Змейку», представляет собой пожилого белого мужчину в синем галстуке, а нарушители имеют коричневый, черный или светлый цвет кожи. При поимке одежда нарушителя превращается в оранжевый комбинезон, и далее он следует за игроком.

В игре Build The Wall («Построй стену») пользователям предлагается выкладывать кирпичную стену против «зомби на границе». Другие игры предлагают пользователям летать на белоголовом орле вдоль Национальной аллеи или пополнить «счета Трампа», собирая бриллианты и деньги.

Представитель Белого дома заявил CNN, что целью таких игр на официальном сайте является «попытка противопоставить культуру веселья и победы мрачному социалистическому видению Америки, которое разделяют демократы».

Екатерина Наумова