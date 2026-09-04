Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин не отрицает возможного начала полномасштабного конфликта на евразийском пространстве. По его словам, ЕС верит в контролируемую эскалацию конфликта, что создает неверное представление о мире и способно привести к войне. В России намерены предотвратить такое развитие событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. Это вызывает самые серьезные опасения», — заявил господин Нарышкин (цитата по «Интерфаксу»). Несмотря на это, Россия планирует развивать политический диалог и сотрудничество «без вмешательства внешних сил», заключил он.

Директор разведки также напомнил, что Евросоюз еще весной 2025 года сообщил о подготовке к гипотетическому конфликту в Белой книге «Готовность-2030». По его словам, европейское общество к нему не готово.