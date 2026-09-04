Шестикратный чемпион мира по триатлону Браунли объявил о завершении карьеры

Британский триатлонист Джонатан Браунли завершил карьеру. Об этом он рассказал BBC.

«Я выиграл больше, чем когда-либо мог себе представить. Я действительно горжусь тем, что мы были полностью сосредоточены на завоевании олимпийских медалей и стремились показать свой лучший результат. А теперь я просто думаю, что больше не смогу этого делать»,— приводит его комментарий телеканал.

36-летний Браунли является шестикратным чемпионом мира. На Олимпиаде 2021 года он взял золото в смешанной эстафете. В личной гонке британец завоевал бронзу и серебро на Играх 2012 и 2016 годов.

Арнольд Кабанов