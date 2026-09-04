Кандидата на пост президента FIDE Тимура Турлова обвинили в связях с Россией

Кампания по выборам президента Международной шахматной федерации (FIDE) становится все более скандальной. По информации Chess.com, за последний месяц все три кандидата на пост — немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер и предприниматель из Казахстана Тимур Турлов — подали жалобы на соперников.

Основной мишенью атак, как и ожидалось, оказался основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. Его подозревают в слишком тесных связях с Россией.

Подробности — в материале «Кандидаты вспомнили о России».