На кандидата в Госдуму от «Яблока» Гришина составили административный протокол

Сотрудники МВД составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики против кандидата в Госдуму от «Яблока» Григория Гришина. После этого его отпустили из ОВД «Академический», сообщили в пресс-службе партии.

В качестве правонарушения силовики расценили пост господина Гришина в Telegram-канале от 2024 года. Суд по административному делу должен состояться в течение двух недель. Согласно КоАП, нарушение статьи о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП) лишает человека права баллотироваться на выборах в течение года.

О том, что Григория Гришина попросили проследовать в отделение полиции, пресс-служба «Яблока» сообщила сегодня днем. Сегодня силовики также задержали другого кандидата в Госдуму от партии — Анну Шатуновскую-Бюрно. В партии сообщили, что ей вменяют такое же правонарушение, как и господину Гришину, она все еще находится в ОВД «Якиманка».

Никита Черненко