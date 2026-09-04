На кандидата в Госдуму от «Яблока» Гришина составили административный протокол
Сотрудники МВД составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики против кандидата в Госдуму от «Яблока» Григория Гришина. После этого его отпустили из ОВД «Академический», сообщили в пресс-службе партии.
В качестве правонарушения силовики расценили пост господина Гришина в Telegram-канале от 2024 года. Суд по административному делу должен состояться в течение двух недель. Согласно КоАП, нарушение статьи о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП) лишает человека права баллотироваться на выборах в течение года.
О том, что Григория Гришина попросили проследовать в отделение полиции, пресс-служба «Яблока» сообщила сегодня днем. Сегодня силовики также задержали другого кандидата в Госдуму от партии — Анну Шатуновскую-Бюрно. В партии сообщили, что ей вменяют такое же правонарушение, как и господину Гришину, она все еще находится в ОВД «Якиманка».
Для права баллотироваться важен не сам протокол по статье 20.3 КоАП, а итог дела. Если суд установит правонарушение и назначит наказание, вступившее в силу решение либо уплата штрафа запускают годичный период, в течение которого гражданин не может быть избран.
Поэтому дата составления протокола не является датой начала ограничения. До вступления решения в силу или уплаты штрафа административное дело само по себе не создает годичного запрета на участие в выборах; решающим этапом становится подтверждение правонарушения и назначение наказания.