Срок подъехал за Porsche Cayenne

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-главу Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину к 11 годам колонии общего режима и штрафу 228 млн руб. Ее признали виновной в получении взятки в виде машины Porsche Cayenne за способствование снижению суммы недоимки по налогу на прибыль компании взяткодателя. Яна Калюжина признала вину частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

О вынесенном приговоре экс-главе УФНС по ЯНАО Яне Калюжиной сообщили в СКР. Согласно сообщению, Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшую начальницу ведомства виновной в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) и назначил ей 11 лет колонии общего режима со штрафом в размере свыше 228 млн руб. — 20-кратной сумме взятки. По данным картотеки дел, приговор вынесли 2 сентября.

Яна Калюжина возглавила УФНС по ЯНАО в январе 2019 года. Ее задержали в октябре 2024 года. Вскоре вместо нее назначили Руслана Посунько.

Изначально ее уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, но позже передано по подсудности в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, где и было совершено преступление.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году Яна Калюжина получила взятку в виде автомобиля Porsche Cayenne и ювелирных изделий общей стоимостью более 11 млн руб. за содействие в снижении суммы недоимки по налогам. По данным местных СМИ, их передал учредитель компании «Регионнефтегазстрой» Андрей Денисов через Евгения Киреева. Якобы благодаря этому нефтегазовая компания недоплатила в бюджет около 50 млн руб.

Прения сторон по уголовному делу проходили 13 августа. В ходе заседания Яна Калюжина признала вину частично, сославшись на то, что посчитала переданные Андреем Денисовым машину и драгоценности обычным подарком.

В СКР сообщили, что к длительным срокам приговорены и взяткодатель, и посредник. Местные издания сообщили, что первый получил девять с половиной лет лишения свободы, второй — семь с половиной. Оба признали вину.

По данным kartoteka.ru, ООО «Регионнефтегазстрой» занимается электромонтажными, санитарно-техническими и прочими строительно-монтажными работами. Выручка компании за 2025 год составила более 229 млн руб. Ранее сообщалось, что Андрей Денисов проходил обвиняемым по уголовному делу о даче взятки заместителю председателя правления «Газпром нефти» Антону Джалябову. По версии следствия, Андрей Денисов передал ему катер стоимостью более 1,7 млн руб. Взамен Антон Джалябов подписал акты о приеме невыполненных работ по строительным контрактам. В феврале Басманный районный суд Москвы арестовал топ-менеджера нефтяной компании.

Артем Путилов