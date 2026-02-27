Взятка под килем

Басманный райсуд Москвы арестовал заместителя председателя правления компании «Газпром нефть» Антона Джалябова. Топ-менеджера обвиняют в получении двух взяток в размере 29,7 млн руб. По версии Следственного комитета России, он получил их в 2020 и 2021 годах за лоббирование интересов подрядных организаций, занимавшихся обустройством нефтегазовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, где в то время работал Антон Джалябов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антона Джалябова обвинение в коррупции нашло в правлении «Газпром нефти»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антона Джалябова обвинение в коррупции нашло в правлении «Газпром нефти»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, 45-летнего Антона Джалябова сотрудники управления «К» ГУЭБиПК МВД задержали в минувший четверг в Санкт-Петербурге в офисе ПАО «Газпром нефть». Произошло это в рамках возбужденного в отношении него Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ; наказание от 8 до 15 лет). В тот же день топ-менеджера этапировали в Москву, а в пятницу утром ему было предъявлено обвинение.

С ходатайством об аресте фигуранта старший следователь 2-го следственного управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Макеров обратился в Басманный суд уже во второй половине дня. Заседание началось с установления данных обвиняемого, который сообщил суду, что «не судим, женат, имеет четверых детей, зарегистрирован в Санкт-Петербурге». После этого судья поинтересовался, есть ли у сторон ходатайства до рассмотрения вопроса по существу.

Присутствовавшим в зале журналистам удалось услышать только одно — от следователя, попросившего судью Тимура Вахрамеева закрыть заседание «в целях безопасности участников процесса». Что им угрожало, представитель СКР пояснять не стал. Позицию следователя поддержал и Антон Джалябов, после чего представителей СМИ попросили покинуть зал. Через полчаса стало известно, что суд арестовал фигуранта на два месяца, отказав защите в избрании более мягкой меры пресечения.

По окончании заседания адвокат топ-менеджера Юрий Ширинян заявил “Ъ”, что его подзащитный своей вины не признает, а решение судьи Вахрамеева он обжалует.

Об Антоне Джалябове известно, что в структурах «Газпрома» он работал с 2002 года, пройдя путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Надым» (Ямало-Ненецкий автономный округ). В 2021 году с этой должности был переведен на аналогичную в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». А в августе 2023 года совет директоров ПАО «Газпром нефть» назначил Антона Джалябова заместителем гендиректора—главным инженером. В 2024 году ему было поручено курировать ключевой департамент разведки и добычи «Газпром нефти» в должности заместителя председателя правления компании.

По данным “Ъ”, информация о возможном получении Антоном Джалябовым взяток появилась сначала на региональном уровне — у сотрудников УЭБиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Затем к его разработке подключились сотрудники центрального аппарата антикоррупционного главка.

В уголовном деле говорится, что мзду топ-менеджер получал в 2020 и 2021 годах, когда являлся директором филиала ООО «Газпром инвест» («дочка» ПАО «Газпром») в городе Надыме.

Деньги топ-менеджеру передавали руководители подрядных организаций, с которыми руководимая Антоном Джалябовым структура заключила договоры на обустройство нефтегазовых месторождений, и именно он подписывал акты о приемке работ.

Между тем часть их была выполнена не в срок и не на надлежащем уровне, но гендиректор ООО «Газпром инвест» закрыл на это глаза.

Общая сумма незаконного вознаграждения составила почти 30 млн руб. 28 млн из этой суммы Антон Джалябов потратил на приобретение квартиры в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси». Вторую взятку ему передали в виде катера стоимостью 1,7 млн руб.

В ПАО «Газпром нефть» воздержались от комментариев.

Олег Рубникович, Алексей Соковнин