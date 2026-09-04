Ярославский «Локомотив» готовится выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд

Одна из главных интриг открывающегося 5 сентября чемпионата «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связана с ярославским «Локомотивом». Самый успешный российский клуб последних лет может выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд, чего прежде не удавалось ни одной команде.

Кроме ярославцев, по два раза подряд главный трофей брали казанский «Ак Барс», московские «Динамо» и ЦСКА. Однако попытки каждого из них добиться третьего успеха заканчивались вылетом на ранних стадиях play-off.

Подробности — в материале «''Локо''-мотив».