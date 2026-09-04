«Локо»-мотив

Одна из главных интриг открывающегося 5 сентября чемпионата «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связана с ярославским «Локомотивом». Самый успешный клуб последних лет может выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд, чего прежде не удавалось ни одной команде. Правда, фаворитом чересчур явным действующего чемпиона не назвать, пусть даже реальных конкурентов у него, кажется, меньше, чем в прошлых двух сезонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ярославского «Локомотива» празднуют победу в Кубке Гагарина в сезоне 2025/2026

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Игроки ярославского «Локомотива» празднуют победу в Кубке Гагарина в сезоне 2025/2026

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

О стартующем в субботу, 5 сентября, 19-м сезоне КХЛ необходимо знать, что в нем на кону будет стоять один из рекордов. Его автором может стать ярославский «Локомотив» — клуб с непростой судьбой, который в последние годы превратился во флагмана российского хоккея. Он замахнется на третий подряд Кубок Гагарина. Прежде на такую длительную серию команд не хватало.

По два раза подряд главный трофей брали казанский «Ак Барс», московские «Динамо» и ЦСКА. Попытки каждого добиться третьего успеха заканчивались вылетами на ранних стадиях play-off.

На «Локомотив», взлет которого начался еще c одного — проигранного — финала Кубка Гагарина трехлетней давности, примерять похожий сценарий не приходится: выглядит очень мощно. Впрочем, фаворитом слишком очевидным его тоже не назовешь. Кое-что все-таки смущает. Ну, например, в списке летних потерь — все три легионера из чемпионского состава.

А еще — и это главное — команду покинул тренер Боб Хартли, сохранивший то, что строил до него в Ярославле Игорь Никитин. Выбор нового наставника, Дмитрия Квартальнова, тоже свидетельствует о желании обеспечить преемственность идей. Однако у него все-таки нет репутации тренера-победителя, а есть репутация чуть ли не противоположная: даже с ЦСКА в самые тучные для армейцев годы до титула не добрался. А еще у «Локомотива» все-таки есть немало конкурентов.

Наименее, может быть, опасным из них выглядит прошлогодний финалист — казанский «Ак Барс». Он понес кадровые потери, которые плохо сочетаются с борьбой за призы. Пропала глубина в защите, ушли стержневые форварды. А приглашение ветерана Кевина Хейса с 13 сезонами НХЛ за спиной тянет на главный трансфер лета, но не перестает от этого быть существенным риском. В последние годы американец заметно сдал.

Между тем уж точно не ослаб омский «Авангард», весной устроивший «Локомотиву» трепку в полуфинале, но остановившийся в 33 секундах от финала Кубка Гагарина. Из его новичков выделяется Джош Ливо, два года назад забросивший 49 шайб за регулярное первенство и переписавший снайперский рекорд Сергея Мозякина. А травмы ведущих хоккеистов не должны смущать — не та стадия сезона.

Прибавили перестраивавшиеся западные топ-клубы. Московский ЦСКА избавился от балласта и набрал качественных игроков, подходящих под модель Игоря Никитина.

Петербургский СКА тоже проявил активность на рынке: кого-то, как Захара Бардакова и Даниила Мироманова, вернул из Северной Америки; кого-то, как Данила Аймурзина и Василия Атанасова, перехватил у российских команд поскромнее.

Есть еще претенденты с Урала. Магнитогорский «Металлург» — команда, для которой уход лучшего снайпера прошлого сезона Романа Канцерова не кажется чем-то фатальным. Заменить его может и кто-то из лидеров, и кто-то из отряда готовых к рывку в КХЛ молодых воспитанников. Амбициозный екатеринбургский «Автомобилист» провел самую, пожалуй, яркую летнюю трансферную кампанию во всей лиге и теперь обладает необыкновенно сильным и сбалансированным составом. А руководить этой группой игроков будет опытный Алексей Кудашов.

Правда, им — «Автомобилистом» — перечень потенциальных борцов за Кубок Гагарина хочется завершить. Зазор между грандами и командами, занимающими в иерархии следующую ступеньку, стал более осязаемым. Сползли вниз сразу несколько клубов, чей прогресс обеспечивал КХЛ более высокий уровень конкуренции.

Московское «Динамо» разрушило старую команду, которой вершины так и не покорились, а команда новая представляется сырой. Только выстрелившее минское «Динамо» сменило тренера: место Дмитрия Квартальнова занял работавший в штабе «Нью-Джерси Девилс» Сергей Брылин. А еще оно лишилось крепости в «нижних» звеньях и отправило в НХЛ сразу трех молодых белорусских звезд — Егора Борикова, Вадима Мороза и Виталия Пинчука. Челябинский «Трактор», всего два года назад игравший в финале, тоже не похож на команду с высоким потолком. Летом он распрощался со многими лидерами, сделав ставку на игроков системы и довольно заурядных североамериканцев. А возглавит команду Скотт Гордон — тренер с совсем непримечательным резюме. Едва ли стал мощнее уфимский «Салават Юлаев». Какую-то жутко неустойчивую с виду конструкцию соорудили в московском «Спартаке». А заскочившую в прошлом сезоне в топ-3 Западной конференции «Северсталь» разобрали.

Роман Левищев