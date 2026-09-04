Китайская судоходная компания COSCO отвергла обвинения в шпионаже

Китайская государственная судоходная компания COSCO назвала «абсолютно необоснованными» обвинения в том, что она шпионит в пользу Пекина. Так компания ответила на заметку агентства Reuters со ссылкой на источники в администрации США о том, что COSCO с помощью секретной аппаратуры на борту собирает данные о воздушных и морских судах других стран у берегов Европы, Северной Америки и Азии. Об этом сообщает Reuters.

«Все коммуникационное, навигационное, охранное и эксплуатационное оборудование, установленное на наших судах, используется исключительно в законных коммерческих целях, включая безопасность судоходства, связь между судном и берегом, а также ликвидацию аварийных ситуаций»,— отмечено в пресс-релизе. В компании также заявили, что никакое оборудование на борту ее судов не используется для перехвата военных коммуникаций и сбора разведданных.

1 сентября Reuters писали, что источникам в администрации США известно о многолетнем шпионаже в пользу Пекина со стороны COSCO. Источники агентства утверждали, что современное оборудование позволяет судам COSCO перехватывать закодированные сообщения от военных, данные о частотах и работе радаров систем ПВО и кораблей, переговоры, проходящие через правительственные каналы связи, а также отслеживать перемещения коммерческих и военных судов в разных регионах. В тот же день посольство КНР в Вашингтоне заявило Reuters, что эта информация не соответствует действительности.

Алена Миклашевская