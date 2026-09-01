Reuters: США подозревают китайского судоходного гиганта COSCO в шпионаже

Китайская судоходная компания COSCO использует скрытое оборудование на борту своих судов для ведения радиотехнической разведки вблизи побережий некоторых стран, включая США, а собранные данные передает Пекину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных высокопоставленных представителей американской администрации.

Как утверждают источники агентства, сбором информации в пользу Пекина COSCO занимается на протяжении десятилетий. В числе объектов, за которыми следит компания, как морские, так и воздушные суда, в том числе военные самолеты и вертолеты, в странах Европы, Северной Америки и Азии. Источники агентства сообщили, что высокотехнологичное шпионское оборудование якобы позволяет перехватывать военные шифры, данные о частотах и работе радаров систем ПВО и военных кораблей, переговоры, проходящие черед правительственные каналы связи, а также отслеживать перемещения коммерческих и военных судов в разных регионах. Собеседники Reuters также заявили, что Пекин использует полученную от COSCO информацию для укрепления своих позиций в территориальных спорах, для ведения морской разведки и раннего обнаружения иностранных военных целей.

В посольстве КНР в Вашингтоне агентству Reuters заявили, что все это не соответствует действительности и что правительство КНР никогда не просит никакие компании или людей «собирать или предоставлять данные, информацию, разведданные, находящиеся за рубежом, в нарушение местных законов».

COSCO обладает крупнейшим в мире флотом по суммарному тоннажу — более 1,5 тыс. судов, включая контейнеровозы, танкеры, сухогрузы и другие, общей грузоподъемностью около 130 млн тонн. Компания занимает четвертое место в мире по объему контейнерных перевозок (10,8% мирового рынка).

Алена Миклашевская