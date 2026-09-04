Гонщик Red Bull Аджар вернул себе подиум Гран-при Монако после апелляции

Апелляционный суд Международной автомобильной федерации (FIA) вернул пилоту команды «Формулы-1» Red Bull Изаку Аджару третье место по итогам Гран-при Монако. Об этом сообщила пресс-служба организации в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изак Аджар

Фото: Jakub Porzycki / Reuters Изак Аджар

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Этап состоялся 7 июня. Победу одержал Кими Антонелли из Mercedes, вторым стал гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон. Третьим финишировал Пьер Гасли, представляющий Alpine, однако он получил два штрафа по пять секунд за превышение скорости на пит-лейне, из-за чего опустился на седьмое место.

В Alpine потребовали пересмотреть результаты. Стюарды отменили штрафы Гасли и вернули ему подиум, Аджар опустился на четвертое место. Red Bull оспорил это решение. «После слушаний в Международном апелляционном суде в Париже 25 августа наказание Пьера Гасли за превышение скорости на пит-лейне в Монако было восстановлено»,— сказано в заявлении FIA.

21-летний Изак Аджар выступает за Red Bull с 2025 года. В личном зачете француз с 68 очками занимает восьмое место.

Арнольд Кабанов