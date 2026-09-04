Гонщик Red Bull Аджар вернул себе подиум Гран-при Монако после апелляции
Апелляционный суд Международной автомобильной федерации (FIA) вернул пилоту команды «Формулы-1» Red Bull Изаку Аджару третье место по итогам Гран-при Монако. Об этом сообщила пресс-служба организации в социальной сети X.
Изак Аджар
Фото: Jakub Porzycki / Reuters
Этап состоялся 7 июня. Победу одержал Кими Антонелли из Mercedes, вторым стал гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон. Третьим финишировал Пьер Гасли, представляющий Alpine, однако он получил два штрафа по пять секунд за превышение скорости на пит-лейне, из-за чего опустился на седьмое место.
В Alpine потребовали пересмотреть результаты. Стюарды отменили штрафы Гасли и вернули ему подиум, Аджар опустился на четвертое место. Red Bull оспорил это решение. «После слушаний в Международном апелляционном суде в Париже 25 августа наказание Пьера Гасли за превышение скорости на пит-лейне в Монако было восстановлено»,— сказано в заявлении FIA.
21-летний Изак Аджар выступает за Red Bull с 2025 года. В личном зачете француз с 68 очками занимает восьмое место.
В 2025 году Изак Аджар выступал за команду Racing Bulls, а не за Red Bull, заняв шестое место на Гран-при Монако 25 мая и девятое на Гран-при Эмилии-Романьи 18 мая. На Гран-при Италии 7 сентября 2025 года он занял 10 место, а в чемпионате пилотов того года набрал 38 очков и занял 9 место.
Кими Антонелли в 2025 году занимал седьмое место в чемпионате пилотов с 63 очками после Гран-при Великобритании 6 июля, а после Гран-при Италии 7 сентября поднялся на восьмое место с 66 очками. Льюис Хэмилтон в 2025 году также выступал за Ferrari, набрав 117 очков и заняв шестое место в чемпионате пилотов после Гран-при Италии 7 сентября.
Пьер Гасли в 2025 году выступал за Alpine, заняв шестое место на Гран-при Великобритании 6 июля и набрав 19 очков, что поставило Alpine на 10 место в Кубке конструкторов. В 2026 году Red Bull занимает четвертое место в Кубке конструкторов со 177 очками, а Аджар, с 68 баллами, находится на восьмом месте в общем зачете пилотов.