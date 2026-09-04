Болезный Феликс

Главной неожиданностью пятого дня Открытого чемпионата США стала победа Карена Хачанова над четвертой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. 30-летний российский теннисист, замыкающий топ-50 мирового рейтинга, впервые обыграл на турнире Большого шлема соперника, который стоит там столь высоко. У женщин продолжает успешно выступать чемпионка Roland Garros Мирра Андреева, отдавшая всего два гейма немке Еве Лис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Достигнув 1/16 финала US Open, Карен Хачанов уже продвинулся там на один круг дальше, чем в прошлом году

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Достигнув 1/16 финала US Open, Карен Хачанов уже продвинулся там на один круг дальше, чем в прошлом году

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Еще сравнительно недавно победу Карена Хачанова над Феликсом Оже-Альяссимом нельзя было считать крупным сюрпризом. Во всяком случае, в июне прошлого года, когда на травяном турнире в Галле они встречались в прошлый раз и россиянин взял верх в трех партиях, он стоял в мировом рейтинге на несколько позиций выше канадца.

Однако в течение последних месяцев ситуация менялась на глазах. Хачанов вследствие хронических неудач опускался все ниже и, замыкая топ-50, впервые начал турнир Большого шлема за пределами списка «сеяных», в то время как Оже-Альяссим, который очень сильно провел концовку предыдущего сезона, да и в этом году показывал достаточно стабильные результаты, дотянулся до четвертого места в рейтинге. Это позволило ему в отсутствие первой ракетки мира Янника Синнера получить третий номер «посева».

Перед началом игры шансы Хачанова оценивались букмекерами примерно в два раза ниже, и когда Оже-Альяссим в дебюте повел — 3:0, показалось, что все может закончиться очень быстро.

Россиянин в ответ оставил за собой следующие четыре гейма, но в концовке тай-брейка первой партии соперник оказался чуточку точнее. Зато на протяжении двух следующих часов Хачанов продемонстрировал практически безупречный теннис в ключевых розыгрышах. В итоге — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:2. Результат более чем неожиданный, ведь в 18 матчах против соперников из топ-10 на турнирах Большого шлема, состоявшихся до этого, Хачанов победил лишь однажды — еще в 2019 году на Roland Garros, одолев тогдашнюю девятую ракетку мира аргентинца Хуана Мартина дель Потро.

На послематчевой пресс-конференции Оже-Альяссим объяснил собственное фиаско плохим физическим состоянием. «Отыграв полтора сета, я почувствовал головокружение, перед глазами мелькали пятна, и я не мог прийти в себя. Такого со мной никогда не было»,— сказал 26-летний теннисист, запланировавший теперь углубленное медицинское обследование. Хачанову оставалось лишь пожелать канадцу быстрого восстановления, а также отметить, что, со своей стороны, он сделал для победы максимум и очень ей рад.

Сам по себе выход в 1/16 финала не позволит Хачанову кардинально улучшить свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Для этого нужно пройти хотя бы на пару кругов дальше, а для начала — обыграть француза Бенжамена Бонзи, которого он побеждал дважды, но уже очень давно. Однако стратегически ситуация в борьбе за путевку в финал из верхней половины сетки заметно изменилась. Теперь основным конкурентом первой ракетки турнира Александра Зверева из Германии, вытянувшего второй подряд пятисетовый марафон и обыгравшего за 4 часа 33 минуты француза Кентена Алиса, номинально считается не Оже-Альяссим, а шестой номер мировой классификации итальянец Флавио Коболли, на которого Хачанов может выйти в четвертьфинале.

В женских соревнованиях в очередной раз обошлось без сенсаций. Елена Рыбакина из Казахстана, которой для гарантированного восхождения на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) нужно выйти в полуфинал, после уверенной победы над испанкой Джессикой Боусас Манейро находится всего в трех шагах от решения задачи-минимум. Еще быстрее, всего за 63 минуты, продвинулась в 1/16 финала россиянка Мирра Андреева, уже повторившая в Нью-Йорке свой прошлогодний результат. Обыграв со счетом 6:0, 6:2 немку Еву Лис, она сыграет с 20-летней 34-й ракеткой мира чешкой Николой Бартуньковой, которая в последние недели показывает весьма качественный теннис.

Евгений Федяков