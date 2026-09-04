Суд обязал мэрию Новосибирска компенсировать владельцу содержание дороги у ТЦ «Мега»

Арбитражный суд Новосибирской области обязал мэрию Новосибирска выплачивать ежегодную компенсацию в размере 1,8 млн руб. собственнику земельного участка площадью 5,9 тыс. кв. м у торгового центра «Мега». Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел.

Иск к мэрии в мае 2024 года подало ООО «МЕГА-2». Поводом для разбирательства стал публичный сервитут, введенный постановлением городской администрации от 10 октября 2022 года № 3620 на неопределенный срок. Согласно документу, через территорию истца был организован проезд автовладельцев к транспортным артериям города. В частности, участок соединил улицы Ватутина и 1-ю Тюменскую.

Суд признал обоснованными доводы собственника о том, что наличие общедоступного проезда создает существенные затруднения в использовании земли и вынуждает компанию нести дополнительные расходы на ее содержание, включая вывоз снега и ремонт дорожного полотна.

«Вместе с тем мэрией проезд не отнесен приказом министерства транспорта Новосибирской области от 30 января 2024 года № 23 к перечню автомобильных дорог, в связи с чем именно истец как собственник земельного участка вынужден обеспечивать безопасность данного проезда и его обслуживание»,— говорится в решении.

Размер компенсации был установлен на основании судебной экспертизы, подтвердившей рыночную стоимость пользования участком. В качестве третьих лиц в деле участвовали департамент строительства и архитектуры, департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, а также региональная прокуратура.

Лолита Белова