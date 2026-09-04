Наступление по случаю наступающего

Руководство Ирана планирует широкомасштабное нападение на Израиль с одновременным подключением своих союзников в Ливане, секторе Газа, Ираке и Йемене. В этом убеждены израильские власти. Обострение, согласно их предположениям, может произойти во время празднования Нового года по еврейскому календарю, который в этом году приходится на 11–13 сентября. К превентивной атаке, как полагают израильтяне, Тегеран могут подтолкнуть ухудшающаяся экономическая ситуация и разногласия среди элиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

О том, что Иран готовится к широкомасштабному нападению на Израиль, 4 сентября со ссылкой на источники сообщило издание «Маарив». По его данным, Тегеран хотел бы застать своего регионального противника врасплох и синхронно задействовать все союзные силы на Ближнем Востоке — «Хамас» в секторе Газа, «Хезболлу» в Ливане, движение «Ансар Аллах» в Йемене и многочисленные шиитские группировки в Ираке. Эскалация может произойти во время празднования Рош ха-Шана — Нового года по еврейскому календарю, который в этом году приходится на 11–13 сентября, свидетельствуют израильские оценки.

Версию о подготовке нападения в эти дни подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац. «Они (Иран и его союзники.— “Ъ”) любят нападать в еврейские праздники, потому что ненавидят евреев,— отметил глава военного ведомства, выступая 2 сентября на конференции, организованной изданием «Едиот ахронот».— Посмотрите на ряд событий, которые произошли в прошлом. Но мы готовы как к обороне, так и к нападению». Он предупредил, что Израиль ответит своему региональному противнику «с огромной силой» и что его «самолеты готовы к взлету».

Выступая 3 сентября перед руководящим составом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на предновогоднем мероприятии, господин Кац предположил, что подтолкнуть к эскалации иранское руководство может усиливающаяся санкционная кампания США «Экономический изгой».

«Мы видим признаки того, что мощное экономическое давление, под которым находится Иран, страх восстания и краха режима могут подтолкнуть его к отчаянным мерам»,— рассудил глава военного ведомства.

На готовность Ирана вернуться к прямому конфликту с Израилем могут повлиять и разногласия внутри элиты, заявили американскому изданию Al-Monitor источники в разведсообществе Израиля. По их предположению, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) хотел бы показать представителям иранского политического истеблишмента, которые все громче говорят о бесполезности войны, что по-прежнему монопольно определяет внешнеполитический курс и может сопротивляться давлению со стороны Штатов и Израиля.

Спусковым крючком для нового витка конфликта может стать ситуация в Ливане. Командование ЦАХАЛа 3 сентября сообщило об успешном взятии хребта Али аль-Тахер на юге республики, где располагался командный пункт группировки «Хезболла».

Инфраструктура этого объекта представляла собой стратегически важную подземную сеть, где, как утверждают иранские источники The New York Times, действовала группа советников КСИР. То, что штурм Али аль-Тахера может спровоцировать Иран на удары по Израилю, Тегеран по каналам обратной связи неоднократно предупреждал американцев.

О том, что Исламская Республика перешла от оборонительной к наступательной доктрине, которая предполагает проведение упреждающих ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке и американским союзникам, Иран официально объявил в конце августа. Как полагает израильская разведка, особая роль будет отведена прокси-силам в Газе, Ливане, Ираке и Йемене, которые, вероятно, будут пытаться перенести боевые действия вглубь израильской территории. В этих обстоятельствах Израиль полагает, что визит, который нанесла в Тегеран 2 сентября делегация группировки «Хамас» во главе с членом политбюро и руководителем отдела арабских и исламских связей организации Басемом Наимом, не был случайным.

Нил Кербелов