ЕК готова снизить нормы заполнения газохранилищ с 90% до 75% для некоторых стран

Еврокомиссия готова снизить норму заполнения подземных хранилищ газа с 90% до 75% для стран, которые не успевают их заполнить. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

По нормам Евросоюза, к началу отопительного сезона, в период с 1 октября по 1 декабря, газохранилища должны быть заполнены на 90%. По словам госпожи Итконен, сейчас газохранилища в Евросоюзе в среднем заполнены на 65%.

«Еврокомиссия в этом году сообщила странам ЕС, что 80% к зимнему сезону будет достаточно. И плюс к этому нормы ЕС предусматривают еще один способ проявить гибкость — снизить норму требуемых запасов на 5% специальным решением Еврокомиссии, и это позволит нам прийти к 75%»,— сказала госпожа Итконен (цитата по ТАСС). Она добавила, что ЕК пока не считает такую меру необходимой.

Gas Infrastructure Europe писало, что уровень заполнения газохранилищ в ЕС в августе достиг 13-летнего минимума — 64,4%. Запасы отличаются от страны к стране: от 46% в Нидерландах, 50% в Великобритании и 52% в Германии до 82% в Италии и 92% в Польше. В 2025 году европейские газохранилища в конце августа были заполнены примерно на 80%.