Защитника «Зенита» Игоря Дивеева дисквалифицировали на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил защитника петербургского «Зенита» Игоря Дивеева на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых условно. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Дивеев (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Игорь Дивеев (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

29 августа в выездном матче шестого тура РПЛ против воронежского «Факела» футболист получил красную карточку за удар соперника. Из-за дисквалификации защитник пропустит домашнюю встречу с московским ЦСКА, которая пройдет 5 сентября.

«В соответствии с ч. 2 ст. 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру — дисквалифицировать футболиста ''Зенита" Игоря Дивеева на два матча РПЛ, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч — условным исполнением спортивной санкции. Установить для Дивеева испытательный срок до конца сезона-2026/27»,— говорится в сообщении.

После шести туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Краснодара» петербуржцы отстают на шесть баллов.

Арнольд Кабанов