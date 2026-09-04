Второй круг US Open
Мужчины. Тейлор Фритц (США, 9)—Маттиа Беллуччи (Италия) 6:0, 6:1, 6:1. Александр Зверев (Германия, 1)—Кантен Алис (Франция) 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:3. Карен Хачанов (Россия)—Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:2. Лернер Тьен (США, 14)—Гаэль Монфис (Франция) 6:3, 6:4, 6:3. Флавио Коболли (Италия, 5)—Тристан Скулкейт (Австралия) 3:6, 6:3, 6:4, 7:5. Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды)—Алекс де Минаур (Австралия, 6) 6:4, 7:5, 6:2. Дэйн Суини (Австралия)—Лоренцо Музетти (Италия, 13) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Якуб Меншик (Чехия, 17)—Юрий Родионов (Австрия) 6:3, 3:6, 6:2, 6:3. Бенжамен Бонзи (Франция)—Игнасио Бусе (Перу, 32) 6:2, 7:6 (7:4), 6:0.
Женщины. Елена Рыбакина (Казахстан, 2)—Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:2, 6:4. Коко Гауфф (США, 4)—Паула Бадоса (Испания) 6:4, 7:6 (7:5). Мирра Андреева (Россия, 5)—Ева Лис (Германия) 6:0, 6:2. Наоми Осака (Япония, 13)—Катерина Синякова (Чехия) 6:2, 5:7, 6:1. Мэдисон Кис (США, 22)—Анна Бондар (Венгрия) 5:7, 6:4, 7:6 (7:5). Ива Йович (США, 14)—Франческа Джоунс (Великобритания) 6:4, 6:4. Линда Носкова (Чехия, 6)—Ланлана Тараруди (Таиланд) 6:4, 6:2. Ига Швёнтек (Польша, 8)—Надя Подорошка (Аргентина) 6:3, 6:2. Аманда Анисимова (США, 10)—Лилли Таггер (Австрия) 6:3, 3:6, 6:1. Анастасия Потапова (Австрия, 24)—Леолия Жанжан (Франция) 6:4, 2:6, 6:3. Чжэ Цзен (Китай)—Юлия Путинцева (Казахстан) 6:4, 2:6, 6:1. Никола Бартунькова (Чехия)—Татьяна Мария (Германия) 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.