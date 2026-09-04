Цена на дизель в США достигла рекордных $5,85 за галлон

Средняя цена на дизельное топливо в США достигла исторического максимума в $5,85 за галлон (почти 135 руб. за литр), сообщает AP. В конце февраля галлон дизеля стоил около $3,76. С тех пор стоимость резко пошла вверх из-за скачков цен на нефть, перебоев в цепочках поставок, сокращения добычи на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива.

Эксперты отмечают, что рост цен на дизель бьет по кошелькам американцев, поскольку это топливо критически важно для грузовых перевозок и доставки товаров. Удорожание логистики привело к росту счетов для бизнеса, и многие компании начали перекладывать эти расходы на потребителей через дополнительные сборы за онлайн-заказы и почтовые отправления.

Особенно остро проблема ощущается в продуктовых магазинах в отделах со скоропортящимися товарами. Эксперты предупреждают, что, если дизель надолго останется дорогим, рост потребительских цен затронет одежду, косметику, мебель и множество других товаров.

Средняя цена на бензин в США тоже растет, но медленнее. Сейчас она составляет $4,15 за галлон против $3,20 год назад.

Екатерина Наумова