Цена на дизель в США достигла рекордных $5,85 за галлон
Средняя цена на дизельное топливо в США достигла исторического максимума в $5,85 за галлон (почти 135 руб. за литр), сообщает AP. В конце февраля галлон дизеля стоил около $3,76. С тех пор стоимость резко пошла вверх из-за скачков цен на нефть, перебоев в цепочках поставок, сокращения добычи на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива.
Эксперты отмечают, что рост цен на дизель бьет по кошелькам американцев, поскольку это топливо критически важно для грузовых перевозок и доставки товаров. Удорожание логистики привело к росту счетов для бизнеса, и многие компании начали перекладывать эти расходы на потребителей через дополнительные сборы за онлайн-заказы и почтовые отправления.
Особенно остро проблема ощущается в продуктовых магазинах в отделах со скоропортящимися товарами. Эксперты предупреждают, что, если дизель надолго останется дорогим, рост потребительских цен затронет одежду, косметику, мебель и множество других товаров.
Средняя цена на бензин в США тоже растет, но медленнее. Сейчас она составляет $4,15 за галлон против $3,20 год назад.
Для рынка США рекордная стоимость дизеля означает рост себестоимости доставки: грузовики перевозят товары от заводов к продавцам, поэтому подорожание топлива увеличивает расходы транспортных компаний и бизнеса, а затем переносится в цены для покупателей. Еще в 2023 году эксперты отмечали, что высокая стоимость транспортировки ложится одновременно на компании и потребителей.
Наиболее заметен эффект там, где товары требуют регулярной доставки и имеют ограниченный срок хранения: в марте 2026 года главный экономист KPMG Дайана Свонк указывала, что рост транспортных издержек можно будет почувствовать, например, в продуктовых магазинах, и что повышение цен выйдет далеко за пределы топливного рынка.
Давление может сохраняться: еще в 2023 году эксперты Bloomberg предупреждали, что мировые производители не способны выпускать дизель в необходимом объеме, что грозит продолжением роста цен на топливо и негативным влиянием на экономическое положение стран с учетом востребованности дизеля в промышленности и на транспорте.