Цена на дизель в США достигла максимума c 2022 года

Сегодня средняя цена на дизельное топливо в США преодолела психологическую отметку в $5, достигнув $5,04 за галлон (около 108 руб. за литр). Это стало максимальным уровнем с декабря 2022 года.

По сравнению с прошлой неделей ($4,78) цена выросла на 5,4%, а по сравнению с позапрошлой ($3,65) — на 38%. Цены на топливо растут на фоне продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке, который привел к фактической остановке движения танкеров через Ормузский пролив. Кроме того, удары иранских дронов по ОАЭ вчера вызвали пожар на крупном нефтехранилище и НПЗ в Фуджейре.

Исторический максимум цен на дизтопливо в США — $5,8 за галлон (125 руб. за литр) — был достигнут в июне 2022 года на фоне военного конфликта на Украине. Эксперты отмечают, что рост цен на этот популярный вид топлива приведет к повышению стоимости других товаров. «Такие темпы приведут к тому, что повышение цен выйдет далеко за пределы собственно топливного рынка,— сообщила телеканалу CBS News главный экономист KPMG Дайана Свонк.— Рост издержек на транспортные расходы можно будет почувствовать, например, в продуктовых магазинах».

Евгений Хвостик