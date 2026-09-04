Реставрацию исторического здания в Ачинске оценили в 180,3 млн рублей

АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» объявила о поиске инвестора для реставрации исторического здания в Ачинске Красноярского края. Согласно сообщению, размещенному на сайте корпорации, для проведения работ потребуется 180,3 млн руб.

«Инвесторам предлагают реализовать одну из трех концепций развития территории на месте объекта культурного наследия — ресторанно-гастрономический кластер, торговые или офисные помещения»,— говорится в сообщении.

По данным АНО, в настоящее время двухэтажное кирпичное здание конца XIX века в микрорайоне Авиатор не используется. Оно известно тем, что в 1917 году там размещался совет рабочих и солдатских депутатов. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Валерий Лавский