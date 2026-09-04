Фигуристка Трусова идет четвертой после короткой программы на турнире в Японии

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) занимает четвертое место после исполнения короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Она получила 74,92 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Игнатова

Фото: Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun / AFP Александра Игнатова

Фото: Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun / AFP

Лидирует бронзовый призер Олимпиады 2026 года Ами Накаи (80,27). Ее соотечественница Мао Шимада, до этого сезона выступавшая на юниорском уровне, идет второй (78,84). Тройку лучших замыкает россиянка Камилла Нелюбова (76,08). Анна Фролова занимает пятое место (73,66). Произвольные программы спортсменки представят 6 сентября.

22-летняя Александра Игнатова вышла на соревновательный лед впервые с 2022 года. Ее последним международным турниром были Олимпийские игры в Пекине, где она заняла второе место. Кроме того, она является бронзовым призером чемпионата мира (2021), серебряным (2022) и бронзовым (2020) призером европейского первенства.

Турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup завершится 6 сентября. Соревнование стало для российских фигуристов первым во взрослом разряде после решения Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске в нейтральном статусе.

Арнольд Кабанов