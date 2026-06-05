Путин заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл в экономике

Вернуться к устойчивым темпам роста экономики с 2027 года можно только, запустив новый инвестиционный цикл, это главная задача экономических властей России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Владимир Путин назвал текущую экономическую динамику сдержанной. Он напомнил, что перед правительством стоит задача уже с 2027 года вернуться к устойчивым темпам роста экономики. «Сделать это можно только при одном условии — увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл»,— заявил господин Путин.

Запуск такого цикла он назвал ключевой задачей в сфере экономики, а рост инвестиций — важнейшим индикатором эффективности работы властей. «Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции»,— добавил президент России.