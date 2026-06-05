Путин заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл в экономике
Вернуться к устойчивым темпам роста экономики с 2027 года можно только, запустив новый инвестиционный цикл, это главная задача экономических властей России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Владимир Путин назвал текущую экономическую динамику сдержанной. Он напомнил, что перед правительством стоит задача уже с 2027 года вернуться к устойчивым темпам роста экономики. «Сделать это можно только при одном условии — увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл»,— заявил господин Путин.
Запуск такого цикла он назвал ключевой задачей в сфере экономики, а рост инвестиций — важнейшим индикатором эффективности работы властей. «Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции»,— добавил президент России.