«Новосибирский КБК» не смог отменить в кассации взыскание 195 млн рублей

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) в удовлетворении кассационной жалобы. В четверг, 3 сентября, суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций о взыскании с предприятия солидарно с его гендиректором Игорем Диденко 195 млн руб. за вред почвам.

Как следует из материалов дела, иск к комбинату был заявлен Росприроднадзором в июне 2024 года. Ведомство требовало возместить ущерб, причиненный окружающей среде в результате попадания отходов целлюлозно-бумажного производства на площади 7,2 тыс. кв. м в поселке Красный Яр Новосибирского района. Первоначальная оценка ущерба составила 243,68 млн руб., однако позже ведомство снизило сумму требований до 195,1 млн руб.

В марте 2026 года суд первой инстанции солидарно взыскал всю сумму с предприятия и гендиректора в доход муниципальной казны — Новосибирского района. Главу комбината Игоря Диденко в то же время по уголовному делу о загрязнении окружающей среды приговорили к двум с половиной годам условно и на тот же срок запретили заниматься производством гофрированной бумаги и картона, а также тары из них. Бизнесмена обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и ходить туда отмечаться раз в месяц.

АО «НКБК» создано в 2007 году. Его единственный владелец и директор — Игорь Диденко, владеющий также долей (36,25%) в компании «Гофромастер», которая является крупным производителем гофроупаковки в регионе. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка НКБК в 2025 году составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль —238,4 млн руб.

Лолита Белова