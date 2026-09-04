Мэрия: после прилета БПЛА в дом Екатеринбурга несущие конструкции не повреждены

Несущие конструкции дома в Екатеринбурге, куда 31 августа попал беспилотник, не получили повреждений. Угрозы для жизни жителей нет, сообщили в городской администрации. Первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов встретился с жителями пострадавшего дома. По его словам, сразу после происшествия специалисты Уральского федерального университета обследовали конструкции здания и подтвердили их безопасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Иванюк / екатеринбург.рф Фото: Анна Иванюк / екатеринбург.рф

Сейчас специалисты проводят поквартирное обследование. Оно позволит зафиксировать повреждения в каждом помещении и определить объем необходимых восстановительных работ. Поврежденные квартиры восстановят за счет застройщика. Восстановлению подлежат как конструктивные элементы, так и внутренние помещения, включая ранее выполненную отделку.

В первую очередь рабочие восстанавливают тепловой контур здания и устанавливают входные двери. Уже начались работы по восстановлению фасада и замене окон. Стандартные оконные конструкции устанавливают сразу, а изготовление и замена заказных рам займут около месяца. Также планируется восстановить поврежденные балконы, подъезды, лестничные клетки, кровлю, козырьки и другие элементы дома.

Жителям необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Предусмотренные выплаты можно оформить через органы социальной политики. В частности, предусмотрена компенсация за утраченное имущество первой необходимости — мебель, бытовую технику и другие вещи. Отдельная выплата также предусмотрена от главы Екатеринбурга.

Продолжается работа с владельцами поврежденных автомобилей. На момент встречи было известно о десяти пострадавших машинах. Владельцам автомобилей, которые еще не обследовали, необходимо обратиться в полицию и предоставить транспорт для осмотра. Собранные материалы передадут в СК.

Для жителей дома также организуют психологическую помощь. Специалисты будут принимать взрослых и детей, информацию о времени работы и порядке записи разместят в домовых чатах.

По данным городской администрации, жителям дополнительно сообщат номера телефонов сотрудников администрации Екатеринбурга и района, управляющей компании и застройщика, которые смогут ответить на вопросы о временном размещении, восстановлении имущества, компенсациях и выдаче справок для страховых компаний.

В мэрии уточнили, что о ходе восстановительных работ жителей будут ежедневно информировать в домовых чатах.