Бывшей главе Ямало-Ненецкого УФНС дали 11 лет за взятку на 11 млн рублей

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе вынес приговор бывшему руководителю регионального УФНС Яне Калюжиной. Ее признали виновной в получении взятки на более чем 11 млн руб., сообщили в пресс-службе СКР. Подсудимую приговорили к 11 годам колонии общего режима.

По версии следствия, в 2020 году Калюжина получила взятку в виде ювелирных изделий и автомобиля Porsche Cayenne. За это глава налоговой службы пообещала помочь снизить сумму недоимки по налогу на прибыль компании взяткодателя. Также она должна была поспособствовать тому, чтобы компанию не привлекли к налоговой ответственности.

Помимо лишения свободы, Калюжиной назначили штраф в размере 20-кратной суммы взятки — более 228 млн руб. В СКР отметили, что взяткодателя и посредника приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Об аресте Яны Калюжиной стало известно 9 октября 2024 года. Тогда региональное управление СКР уточнило, что взятку дал представитель одной из местных нефтегазовых компаний, а в материалах дела шла речь о происходящем в Салехарде и Новом Уренгое. В декабре того же года в СИЗО отправили еще двух сотрудников Ямало-Ненецкого УФНС: замруководителя управления и начальника отдела одного из подразделений обвинили в получении взяток на 2,4 млн руб.

Никита Черненко