В одном из округов на выборах в омское заксобрание сняли кандидата от КПРФ

Омский областной суд своим решением снял с выборов в законодательное собрание региона кандидата от КПРФ Константина Белоусова. Об итогах рассмотрения соответствующих исков областной и территориальной избирательных комиссий сообщила пресс-служба суда.

Как выяснилось, в день представления документов в избирком для регистрации Константин Белоусов владел иностранными финансовыми инструментами, что запрещено законодательством. «Административным ответчиком не представлено доказательств принятия всех зависящих от него мер, направленных на отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также подтверждений проявления должной степени осмотрительности в целях соблюдения требований действующего законодательства»,— отмечается в сообщении суда.

Константин Белоусов был выдвинут КПРФ в одномандатном округе №21 в Павлоградском районе области, а также возглавил партсписок в 21-й региональной группе кандидатов партии. Он преподает в школе физику и информатику, а также является депутатом совета Азовского немецкого национального района.

Выборы в заксобрание Омской области пройдут с 18 по 20 сентября. 22 депутата избираются по партспискам, еще 22 — в одномандатных округах. Ранее в 21-м округе было отказано в регистрации кандидату от «Коммунистов России», водителю Юрию Беккеру.

Валерий Лавский