В Румынии Эндрю Тейту предъявили обвинения в секс-торговле несовершеннолетними
Румынская прокуратура предъявила обвинения блогеру Эндрю Тейту по нескольким пунктам, включая секс-торговлю несовершеннолетними, половые отношения с несовершеннолетними и отмывание денег. Его брату Тристану Тейту предъявлены обвинения в соучастии. Об этом сообщило румынское Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
Тристан и Эндрю Тейт
Фото: Inquam Photos / Eduard Vinatoru / Reuters
Эндрю Тейт — чемпион мира по кикбоксингу и известный блогер, которого часто критикуют за крайне правые взгляды и женоненавистничество. Обвинения в Румынии не единственное расследование в отношении Тейтов. В Великобритании им также предъявлены обвинения в изнасилованиях, секс-торговле и других преступлениях. В июле их задержали в США по запросу Великобритании. Сейчас они находятся под стражей в США, суд должен принять решение об их экстрадиции в Британию.
С 2017 года братья Тейт, у которых есть британское и американское гражданство, долгое время жили в Румынии. В 2022 году местная прокуратура начала в отношении них расследование, по итогам которого им теперь предъявлены обвинения.
Румынское производство — не просто дополнительный набор обвинений к британскому делу. Румынская прокуратура заявляла, что братья не могут быть экстрадированы в Великобританию до завершения расследования в Румынии; значит, вопрос об их выдаче зависит не только от решения американского суда, но и от статуса румынского дела.
У румынской линии собственная процессуальная история: в марте 2024 года братьев задерживали в Румынии по запросу британской полиции, при этом в самой Румынии против них также велось расследование по обвинениям в сексуальной эксплуатации женщин и насилии в отношении них. Предъявление обвинений закрепляет отдельное румынское преследование, которое может препятствовать немедленной передаче братьев британским властям.