В Румынии Эндрю Тейту предъявили обвинения в секс-торговле несовершеннолетними

Румынская прокуратура предъявила обвинения блогеру Эндрю Тейту по нескольким пунктам, включая секс-торговлю несовершеннолетними, половые отношения с несовершеннолетними и отмывание денег. Его брату Тристану Тейту предъявлены обвинения в соучастии. Об этом сообщило румынское Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тристан и Эндрю Тейт

Фото: Inquam Photos / Eduard Vinatoru / Reuters Тристан и Эндрю Тейт

Фото: Inquam Photos / Eduard Vinatoru / Reuters

Эндрю Тейт — чемпион мира по кикбоксингу и известный блогер, которого часто критикуют за крайне правые взгляды и женоненавистничество. Обвинения в Румынии не единственное расследование в отношении Тейтов. В Великобритании им также предъявлены обвинения в изнасилованиях, секс-торговле и других преступлениях. В июле их задержали в США по запросу Великобритании. Сейчас они находятся под стражей в США, суд должен принять решение об их экстрадиции в Британию.

С 2017 года братья Тейт, у которых есть британское и американское гражданство, долгое время жили в Румынии. В 2022 году местная прокуратура начала в отношении них расследование, по итогам которого им теперь предъявлены обвинения.

Яна Рождественская