ООН: мировые цены на продукты достигли максимума с 2022 года

В августе мировой индекс цен на продукты питания вырос на 2,5% год к году и на 1,9% в сравнении с июле, достигнув 133,3 пунктов — это рекордное значение с ноября 2022 года. Такие данные опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

FAO объясняет столь значительный рост цен сочетанием погодных и геополитических факторов. Экстремальная жара и засуха во многих регионах, в том числе связанная с особенно жарким Эль-Ниньо, негативно воздействует на урожай. Одновременно с этим военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке ведут к перебоям поставок, что также ведет к повышению цен.

В частности, цены на пшеницу в августе были на 15% выше, чем в тот же период 2025 года, и на 2,6% выше, чем в июле. По оценке FAO это связано прежде всего с «продолжающимися сбоями в экспортной логистике в Черном море», а также с жаркой и засушливой погодой во многих частях Европы. Цены на сахар за месяц выросли на 11,9%.

Ранее Bloomberg публиковало собственный индекс роста цен на продовольствие в августе — по его оценке, они выросли на рекордные с 2012 года 13%.

Яна Рождественская