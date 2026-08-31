Bloomberg: цены на сельхозпродукцию показали рекордный рост с 2012 года

Рост цен на основные сельскохозяйственные продукты в августе составил более 13%, следует из индекса Bloomberg Agriculture Spot Index. Как отмечает агентство, рост цен приблизился к рекордному показателю в 14%, который был зафиксирован в июле 2012 года. Одним из главных факторов увеличения индекса сейчас является пшеница, цены на которую достигли трехлетнего максимума из-за атак на порты в Черном море. Примерно на 20% выросли цены на сахар и какао из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных климатическим феноменом «Эль-Ниньо».

Аналитики отмечают, что взаимные удары России и Украины по портам в Черном море привели к тому, что непроданное зерно накапливается, увеличивая дефицит на мировых рынках. «Качество аргентинской пшеницы вызывает сомнения, у Канады есть ограничения по производству, у Австралии — ограничения экспортных мощностей, а американская пшеница постоянно дорожает,— отмечает консалтинговая компания Lachstock Consulting.— Если экспорт из Черного моря не возобновится, рынок все больше будет сталкиваться с проблемой долгосрочных поставок, а не с краткосрочной логистической проблемой».

Урожай кукурузы в США и Европе пострадал от рекордной жары. Кроме того, в августе фьючерсы на сахар выросли примерно на 20%, что является самым высоким показателем с 2015 года. Одной из причин эксперты считают то, что крупнейший производитель сахара — Индия — столкнулся с дефицитом своих запасов.

Евгений Хвостик