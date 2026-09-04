Милей пригрозил Британии строительством военной базы на Фолклендах
Президент Аргентины Хавьер Милей выступил 3 сентября с обращением к нации, в котором объявил о введении санкций, штрафов и уголовной ответственности в отношении иностранных компаний, которые без согласия Буэнос-Айреса ведут коммерческую деятельность на Мальвинских (Фолклендских) островах. А заодно распорядился построить там военно-морскую базу. Заявление аргентинского президента последовало после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что может пересмотреть позицию Вашингтона о поддержке Великобритании по вопросу Фолклендов.
Свое выступление по теме Мальвинских островов, которые Великобритания называет Фолклендами, Хавьер Милей анонсировал еще накануне, заявив, что это «священная для аргентинцев» тема и он намерен «защищать интересы аргентинской нации всеми силами, невзирая ни на кого».
Вечером 3 сентября он обозначил способы «защиты». «Мы приступим к лишению права работать на территории Аргентины компаний, прямо или косвенно вовлеченных в проекты на Мальвинских островах без разрешения Аргентины»,— сказал господин Милей.
Подробнее — в материале «На лидера Аргентины нашло боевое настроение».
Объявленные санкции способны создать для компаний издержки в Аргентине, но сами по себе не дают Буэнос-Айресу рычагов управления коммерческой деятельностью на островах: они находятся под британским контролем. Поэтому мера может воздействовать на связанные с островами компании через аргентинскую юрисдикцию, но не меняет порядок контроля на самой территории.
С военно-морской базой ограничение еще жестче: распоряжение о строительстве не создает физического доступа к островам и не меняет их фактического статуса. Для реализации такого проекта потребовалось бы сначала получить возможность действовать на территории, официальный статус британской колонии которой закреплен с 1843 года и которая расположена менее чем в 500 км от побережья Аргентины, но более чем в 12 тыс. км от Великобритании.
Экономическая составляющая спора существенна: вокруг островов находятся нефтегазовые месторождения, рыболовецкие квоты, проход через канал между Южной Америкой и Антарктидой и богатое ресурсами Южное море. В 2010 году конфликт уже обострялся из-за планов британских компаний вести разведку и добычу углеводородов, а аргентинские президенты, включая Хавьера Милея, продолжают официально заявлять о территориальных претензиях, в том числе выступая в ООН.