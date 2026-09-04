Милей пригрозил Британии строительством военной базы на Фолклендах

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил 3 сентября с обращением к нации, в котором объявил о введении санкций, штрафов и уголовной ответственности в отношении иностранных компаний, которые без согласия Буэнос-Айреса ведут коммерческую деятельность на Мальвинских (Фолклендских) островах. А заодно распорядился построить там военно-морскую базу. Заявление аргентинского президента последовало после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что может пересмотреть позицию Вашингтона о поддержке Великобритании по вопросу Фолклендов.

Свое выступление по теме Мальвинских островов, которые Великобритания называет Фолклендами, Хавьер Милей анонсировал еще накануне, заявив, что это «священная для аргентинцев» тема и он намерен «защищать интересы аргентинской нации всеми силами, невзирая ни на кого».

Вечером 3 сентября он обозначил способы «защиты». «Мы приступим к лишению права работать на территории Аргентины компаний, прямо или косвенно вовлеченных в проекты на Мальвинских островах без разрешения Аргентины»,— сказал господин Милей.

Подробнее — в материале «На лидера Аргентины нашло боевое настроение».