Минздрав России расширит программу диспансеризации взрослого населения

Минздрав разработал новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Опубликованный для общественного обсуждения приказ вступит в силу с 1 марта 2027 года, заменив действующий порядок 2021 года. Обновленная программа расширяет спектр обследований. К примеру, в рамках первого этапа диспансеризации все граждане старше 25 лет включительно будут проходить каждые десять лет скрининг на антитела к гепатиту С.

Повышенное внимание уделено контролю онкологических заболеваний. Для раннего выявления рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки для пациентов старше 45 лет становится обязательным эндоскопическое исследование слизистой оболочки пищевода. На втором этапе диспансеризации (его проходят граждане, у которых выявлены проблемы на первом этапе) вводится ультразвуковое сканирование брюшной аорты для мужчин 65–75 лет с индексом курения не менее 20 пачка-лет. Этот индекс рассчитывается из числа выкуриваемых в день сигарет, помноженное на стаж курения в годах. Если индекс меньше 20 пачка-лет, но пациент продолжает курить и у его близких родственников был рак легкого, компьютерная томография также назначается.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взрослых предъявляют к расширенному осмотру».