Треть новосибирских выплат по ОСАГО Банк России считает подозрительными

В период с июня 2025-го по июнь 2026 года в Новосибирской области выявлено 7,7 тыс. подозрительных убытков, по которым страховые компании выплатили более 2,2 млрд руб. Это почти треть от всех выплат по ОСАГО в регионе. Показатель оказался в 4,4 раза выше, чем в среднем по стране, сообщило Сибирское ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным регулятора, индикатор «неоднократности» убытков по ОСАГО, когда один и тот же автомобиль или водитель в течение года несколько раз попадает в аварии, в Новосибирской области существенно уменьшился в первом полугодии 2026 года за счет активизации борьбы с мошенничеством. По состоянию на 1 июля этого года размер средней за 12 месяцев страховой выплаты в регионе снизился на 3,1%, до 167,4 тыс. руб. В среднем по стране этот показатель составил 123,8 тыс. руб.

«В Новосибирской области ситуация с недобросовестными практиками в сфере ОСАГО улучшается, но продолжает оставаться сложной. Последний мониторинг Банка России показал, что регион еще находится в "красной зоне", большинство показателей пока существенно выше общероссийских значений»,— отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

С начала 2026 года в Новосибирской области было возбуждено 437 дел о преступлениях в сфере «автогражданки», в 2025 году — только 46, привел ЦБ статистику ГУ МВД по региону.

Михаил Кичанов