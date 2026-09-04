Мост между Россией и КНДР получит имя спасшего Ким Ир Сена новосибирца

Мост через реку Туманную, который соединит Россию и Северную Корею, получит имя новосибирца Якова Новиченко. Об этом министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

«Мы предложили дать мосту имя Якова Новиченко — национального героя КНДР и советского офицера, который в 1946 году спас лидера страны Ким Ир Сена от покушения, своим телом накрыв брошенную гранату. Эта инициатива поддержана»,— процитировало информагентство главу министерства.

Событие, о котором сказал господин Никитин, произошло 1 марта 1946 года на митинге в Пхеньяне. Младший лейтенант Яков Новиченко тогда получил множественные ранения, потерял кисть правой руки. В 1984 году Ким Ир Сен в ходе визита в СССР приехал в село Травное Новосибирской области к Якову Новиченко и присвоил ему звание Героя Труда (высшая награда Северной Кореи). Умер Яков Новиченко в 1994 году.

Стыковка пролетного строения моста через Туманную произошла в апреле 2026 года.

Валерий Лавский