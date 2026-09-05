Премьера балета «Грозовой перевал», выставка «При себе» и аукцион фотографий Мэрилин Монро

Когда состоится премьера балета «Грозовой перевал» в НОВАТе, что ждет гостей на выставке «При себе» дальневосточной художницы Елизаветы Полещенко и где пройдет аукцион фотографий Мэрилин Монро.

5 сентября (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников выступит симфонический оркестр CAGMO с новой программой «Экспедиция 33». Концерт посвящен одной из самых обсуждаемых компьютерных игр 2025 года Clair Obscur: Expedition 33, которая получила высочайшие оценки критиков. Саундтрек игры — музыкальная сенсация, покорившая чарты и собравшая миллионы прослушиваний. Начало в 18:00.

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В НОВАТе состоится премьера балета «Грозовой перевал» по роману Эмили Бронте. Постановку представит Севастопольский государственный театр оперы и балета совместно с Московским молодежным камерным оркестром. Начало в 19:00.

6 сентября (воскресенье)

В пространстве «АртЕль» открылся выставочный проект «При себе» от Елизаветы Полещенко — дальневосточной художницы, живущей в Новосибирске уже семь лет. В своих работах она обращается к памяти и ощущениям, связанным с родным краем, соединяя их с размышлениями о близости, становлении, стремлениях и поиске своего места и передавая состояния через животные образы. Начало в 12:00.

7 сентября (понедельник)

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В «Моем театре» пройдет моноспектакль Павла Полякова «Как я здесь оказался? или Монолог зануды». Главный герой постановки осмысляет ситуацию, когда перед сном в голову лезут различные неудобные мысли. Например, о смысле и правильности выбранного пути. И, может быть, не так уж плохо, что хотя бы по ночам мы вспоминаем о важных событиях своей жизни и ищем ответы на вопросы, которые днем, на бегу, и задавать-то себе некогда. Начало в 19:00.

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В клубе «Ночь» пройдет аукцион фотографий Мэрилин Монро, на котором в качестве лотов будут представлены работы из выставки «Монро. Всемирная красота». Всего на торги будет выставлено 20 снимков. На этих кадрах актриса смеется, читает в перерыве между дублями или просто поправляет волосы. Это репортажные съемки и редкие студийные портреты, где иконе массовой культуры возвращен человеческий масштаб. Начало в 20:00 (сбор гостей в 19:30).

8 сентября (вторник)

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В театре «Глобус» покажут спектакль «Вишневые мартинсы». Актеры Никита Сарычев и Руслан Вяткин представят на сцене историю скинхеда, совершившего непоправимое, и адвоката-либерала. Эти двое вступят в идеологическую схватку, и для каждого встреча станет поворотной в судьбе. Начало в 18:30.

9 сентября (среда)

В Доме ученых СО РАН откроется фотопроект Ольги Левыкиной об истории сноса домов первых строителей Академгородка. К его созданию автор приступила еще в 2015 году, когда стало понятно, что вместе со сносом уходит целая страница истории Академгородка. Первые дома строителей появились на месте микрорайона «Щ» в конце 50-х годов прошлого века. Расположились они недалеко от находившейся здесь деревни Чербусы, основанной чувашскими переселенцами. Ольге Левыкиной удалось запечатлеть не только атмосферу этого места, но и познакомиться с жителями. Начало в 12:00.

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В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Здесь и сейчас». В экспозиции представлены работы ведущих компаний и дизайнеров из Республики Корея — более 185 репродукций проектов и творческих работ в области дизайна и архитектуры. Проект существует с 2018 года. В этом году выставка станет частью фестиваля «Дни архитектуры», который пройдет в Новосибирске с 17 по 20 сентября. Начало в 12:00.

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В Экспоцентре выступит рэпер Guf (настоящее имя — Алексей Долматов). Свой первый трек («Китайская стена») он записал в 1998 году, после чего выступал в составе группы Centr. С 2009 года Guf активно развивает сольное творчество. Начало в 20:00.

10 сентября (четверг)

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В Доме джаза выступит джазовый квинтет Insomnia. Музыканты представят новую программу, состоящую из джазовых стандартов в жанрах свинг, бибоп, босса-нова и смуз-джаз. В частности, прозвучат композиции Charlie Parker, Sade, Michel Breaker, Dizzy Gillespie. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).

11 сентября (пятница)

В Доме Simple Music пройдет концерт, посвященный творчеству композитора Людовико Эйнауди. Музыканты исполнят самые известные композиции автора — Experience, Una Mattina, Fly, Primavera, а также более редкие. Все аранжировки написаны самой студией Simple Music. Начало в 20:00.

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Александра Стрелкова