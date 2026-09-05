Сегодня исполняется 78 лет спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Михаил Швыдкой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Его поздравляет директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин:

— Дорогой Михаил Ефимович, примите мои сердечные поздравления с днем рождения! Хорошо знаю Вас как талантливого и разносторонне одаренного деятеля отечественной культуры, настоящего патриота и высокопрофессионального государственного мужа. В Вашем лице российская «мягкая сила» культуры и искусства имеет преданного и энергичного представителя на широкой мировой арене. Вы неизменно добиваетесь выдающихся результатов на многочисленных подвластных Вам поприщах, среди которых международное культурное сотрудничество, театральное искусство и преподавание, телевидение и журналистика. От души желаю Вам успешной реализации новых проектов и ярких творческих побед на благо нашего Отечества!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»