«Норильск» обыграл «Сокол» в хоккейном дерби Красноярского края

Команды Красноярского края стартовали в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2026/2027. 3 сентября «Сокол» из Красноярска и «Норильск» встретились друг с другом в северной столице региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В дерби Красноярского края сильнее оказались хозяева — 3:0. Хоккеисты «Норильска» провели по одной шайбе в каждом периоде. Первый гол команды в начавшемся сезоне — на счету Ивана Емеца.

Днем ранее в чемпионате ВХЛ новокузнецкий «Металлург» в гостях обыграл «Югру» из Ханты-Мансийска (2:0).

Валерий Лавский