Суд разрешил участие в выборах трем самовыдвиженцам в Среднеуральске

Суд восстановил избирательные права трех самовыдвиженцев, претендовавших на мандаты в думе Среднеуральска, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Инстанция удовлетворила иски экс-председателя гордумы 2021-2025 годов Вениамина Бикташева, Александра Тарасова и Ирины Юшенковой, признав незаконными отказы окружной избирательной комиссии в их регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вениамин Бикташев и Александр Тарасов столкнулись с претензиями к подписям, часть из которых комиссия сочла недостоверной. Суд установил, что расхождения возникли из-за особенностей почерка избирателей и субъективного прочтения рукописных записей членами избиркома. В отношении Ирины Юшенковой основанием для отказа послужило отсутствие в документах сведений о ее партийной принадлежности. Однако суд отметил, что кандидат своевременно уведомила комиссию о приостановлении членства в партии до конца срока подачи документов. Отсутствие данных о членстве в партии не вводит избирателей в заблуждение относительно личности претендента и не повлияло на действительность их волеизъявления.

В ходе разбирательства было подсчитано итоговое количество действительных подписей: у господина Бикташева их оказалось 13, у господина Тарасова и госпожи Юшенковой — по 14. Судебная коллегия признала эти показатели достаточными для допуска к выборам. Решение суда Верхней Пышмы было обжаловано в Свердловском областном суде, но вышестоящая инстанция оставила судебные акты без изменения, отклонив жалобы ответчика.

В конце августа городской суд Верхней Пышмы признал незаконными решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации этих кандидатов. В частности, Ирине Юшенковой избирком отказал в регистрации из-за того, что в подписных листах не было указано ее членство в «Единой России».

Ирина Пичурина