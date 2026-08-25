Отказ в регистрации трех кандидатов в депутаты Среднеуральска признан незаконным

Городской суд Верхней Пышмы признал незаконными решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации трех кандидатов в депутаты думы Среднеуральска, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Удовлетворены иски бывшего председателя городской думы 2021-2025 годов Вениамина Бикташева, Александра Тарасова и Ирины Юшенковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вениамину Бикташеву отказали в регистрации, не зачтя пять подписей из-за разночтений в дате рождения сборщика подписей и фамилии избирателей. Суд установил, что член комиссии неправильно прочитал фамилию избирателя, а «ошибки» в дате рождения сборщика подписей оказались особенностями почерка. Поскольку данные были достоверны, а господин Бикташев собрал 13 подписей (достаточное количество), это является основанием для его регистрации в качестве кандидата.

Александр Тарасов собрал 14 подписей, однако шесть из них были забракованы. Комиссия ссылалась на расхождения с данными МВД, нарушения сроков сбора и неоговоренные исправления в данных о сборщике подписей. В ходе проверки выяснилось, что все сведения об адресах соответствуют паспортным данным — в комиссии также неправильно прочитали ФИО, а исправления не влияют на достоверность подписей. Проставление подписи поверх нечитаемой записи является допустимым.

У Ирины Юшенковой во всех 14 подписных листах не было указания на ее членство в партии «Единая Россия» — по этой причине претендент получила отказ в регистрации. Суд сделал вывод, что отказ комиссии является чрезмерным и несоразмерным характеру выявленного нарушения, а неуказание партии не влияет на подлинность подписей и не создает неопределенности относительно личности кандидата. Она также заранее уведомила комиссию об изменении своих данных.

В течение рабочего дня после принятия решения комиссия должна повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов по трехмандатному округу № 4. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение пяти дней.

Напомним, в прошлом году суд лишил мандата экс-спикера думы Среднеуральска Вениамина Бикташева. Отставке господина Бикташева предшествовал конфликт с мэром Алексеем Стасенком. Вениамин Бикташев обвинил мэра в избиении.

Ирина Пичурина