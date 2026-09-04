Краснодарцу предъявили обвинение в убийстве двух девушек в Кузбассе спустя 32 года

Следственный комитет России по Кузбассу предъявил обвинение 52-летнему жителю Краснодарского края в убийстве двух девушек в Белове, совершенном 32 года назад. По ч. 2 ст. 105 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, 20 июня 1994 года в Белове обвиняемый и его соучастник позвали двух девушек на прогулку. В районе отвала разреза «Бачатский» в ходе возникшего конфликта фигуранты дела задушили их. Тела убитых они засыпали камнями.

В ходе работы по уголовным делам о преступлениях, совершенных в прошлые годы, следователям удалось получить дополнительную информацию от свидетелей, позволившую изобличить фигурантов, один из которых умер.

Злоумышленник был задержан по месту постоянного проживания в Краснодарском крае и доставлен в Кузбасс. Он уже дал признательные показания.

Михаил Кичанов